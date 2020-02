L'Escacs Catalònia Joviat domina el Badia en la tercera jornada de Segona Catalana

ARXIU PARTICULAR

L'Escacs Catalònia Joviat va tenir unes jornades de molta activitat ARXIU PARTICULAR

El Catalònia Joviat A va assolir una còmoda victòria a domicili per 3,5 a 6,5 a l'enfrontament amb el Badia A al grup 2 de la Segona Catalana. Va començar puntuant d'una manera convincent Toni Pérez i, al moment més decisiu del duel, tant Salvador Armengol com Antoni Picañol, taulers 1 i 3, van rematar de forma inapel·lable el matx. També van sumar punts Joan R. Menac, Lluís Bohigas i Fer-ran Gràcia, mentre que Juli Pérez feia taules al 2n tauler. Després de tres jornades, l'equip manresà es troba en la quarta posició, a mig punt del grup capdavanter.

Dels tres equips que jugaven a casa, el B va ser el que menys va lluir i va encaixar una derrota a mans de l'Ideal Clavé, al grup II de Preferent Provincial. S'iniciava el duel amb un 4-1 (amb victòries per a Jordi Castells, Pere Oliveres, Andreu Casamitjana, Dan Clotet), però només s'hi afegia mig punt més a càrrec de Jordi Teixidó, i es va acabar perdent. Pel que fa al C, no va poder passar d'un empat amb el Vilafranca E, resultat que els situa vuitens a la classificació del grup III de Segona Provincial.

El Catalònia-Joviat D va tenir, en canvi, una jornada profitosa i va dominar (3-1) el Cardona C. Pel que fa al sub-12 de preferent va poder esgarrapar algun punt en el matx amb una superior Paretana.