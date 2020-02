L'Igualada Femení HCP goleja el campió i continua imparable

Amb una clara victòria per 5-2 sobre l'actual campió, el conjunt de l'Igualada Femení HCP deixa clares les seves aspiracions dins la Nacional Catalana.

El partit a les Comes va ser molt anivellat a la primera part, quan les igualadines van desaprofitar un penal i una falta directa, i van anar al descans amb un 2-1 al seu favor. El segon període va seguir per uns camins similars però es va anar decantant el marcador amb el tercer gol, que va ser anotat per Carla Claramunt, com ho havien estat els anteriors. Tot i rebre un 3-2 i disputar els minuts finals amb una jugadora menys, l'equip local es va saber imposar.