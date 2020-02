El Madrid afronta la visita de la Reial com «una final»

El tècnic del Reial Madrid, Zinedine Zidane, va catalogar ahir de «final» el partit d'avui contra la Reial Societat al Bernabéu (19 hores, DAZN), que determinarà el tercer semifinalista de la Copa d'enguany. Per a l'entrenador francès, els bascos «són un equip molt bo, que juga molt bé a futbol. No vindran a regalar res i haurem d'estar molt atents des del primer minut».

L'entrenador francès no va voler entrar en polèmiques pel mal moment de l'etern rival, el Barça, i va afirmar que «no ens aprofitarem de la seva debilitat perquè ells no tenen mai debilitats. És un equip competitiu i ho serà fins a final de temporada. No pensem ni un minut en el fet que el Barça estigui dèbil. Nosaltres estem bé i hem de seguir de la mateixa manera perquè això és molt llarg i no hem guanyat res».

Per la seva banda, l'entrenador de la Reial Societat, Imanol Alguacil, espera que el partit «ens serveixi per créixer». Va apuntar que «algú pot pensar que anem a l'escorxador, però viatgem amb la intenció de sempre, de guanyar. Estic convençut que durant el sorteig ells van respirar perquè els va tocar a casa. Hauria estat més complicat al revés».