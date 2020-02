La Reial Societat baixa al Madrid del núvol

La Reial Societat s'ha classificat per la porta gran per a les semifinals de la Copa del Rei després d'assaltar el Santiago Bernabéu (3-4) en una exhibició ofensiva del suec Aleksander Isak, que ha participat en els quatre gols dels bascos, i ha baixat de la cresta de l'onada a un Reial Madrid que no ha estar a l'altura ni del partit, ni del nou format de copa.

Els blancs han ensopegat amb la mateixa pedra que les últimes quatre temporades, totes elles perdent a casa (Barça, Celta i Leganés), sent incapaç de superar els quarts de final, el sostre de Zidane. El francès s'ha equivocat amb el plantejament i l'equip ha perdut tota condició de fiabilitat que havia encadenat en els últims 21 enfrontament.

La bona ratxa s'ha anar molt aviat. Segurament amb l'aposta per un onze plagat de suplents: Brahim, Nacho, James o el propi Areola. Tots ells han demostrar la seva falta de minuts i les seves manques davant una Real que ha oferit el seu potencial sense reserves i ha anar amb el ganivet entre les dents des del primer assalt.

La connexió entre Odegaard, que ha sortir aplaudit per la seva afició, i el suec Isak ha sigut letal per una saga descomposta, descosida i abatuda des de l'equador del primer acte. Una fuetada del davanter suec ha sigut aprofitada per Odegaard per batre a Areola amb un tret que s'ha colat entre les cames del porter francès després d'un error groller.

Tan sols alguna contra ha pogut haver servit per ampliar el marcador, però ha anat Nacho qui ha elevat el partit a 'no apte per a cardíacs' amb un gol de cap en el temps de prolongació. Encara han quedat tres minuts perquè el Madrid somiés amb forçar la pròrroga, però la Reail ha resistit i ha culminat la gran gesta en la seva última dècada, guanyar-se un lloc en semifinals assaltant, ni més ni menys, que el Santiago Bernabéu.