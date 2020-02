El Solsonès reconeix demà els esportistes de la comarca en la 19a edició de la Nit de l'Esport

El Teatre Comarcal de Solsona torna a acollir demà a les vuit del vespre la celebració de la Nit de l'Esport del Solsonès, en la que serà la seva dinovena edició. Enguany l'esdeveniment recupera aquesta ubicació, en lloc de celebrar-se a la Sala Polivalent com s'havia fet en els darrers anys, ja que la comissió tècnica va voler retornar al lloc on s'havia celebrat l'acte anteriorment. L'accés serà lliure, amb la qual cosa per assistir-hi no caldrà retirar entrades prèviament.

Com cada any, la Nit de l'Esport del Solsonès 2020 reconeixerà les millors temporades en tres modalitats que són l'esport escolar, els equips federats i l'esport individual d'alt nivell. La gala enguany presenta un seguit de novetats com la incorporació d'un reconeixement en la disciplina de dansa, a través del Club Ball Esportiu Dansa Solsona, i la recuperació de la modalitat d'esquí, amb la qual es reconeixerà el primer classificat al Campionat de Catalunya absolut de freestyle, en modalitat slopestyle, Andreu Moreno, del Club Esquí Solsona.

Enguany també s'incorpora, dins el món del motor, una distinció per a la competició dels vehicles de motor de quatre rodes, concretament una menció al primer classificat al Campionat de Catalunya de ral·lis d'asfalt, que és el pilot Aleix Vila.

El músic solsoní Marc Anglarill serà l'encarregat de dirigir l'acte un any més, una jornada que també li donarà ús a l'escenari amb l'actuació en directe d'alguns dels esportistes guardonats. Els encar-regats d'entregar els guardons seran autoritats locals i comarcals.