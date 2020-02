Visita a Ampans de l'equip femení que va ser a Primera

Les exjugadores preparen una trobada per al proper 13 de juny

Les exjugadores preparen una trobada per al proper 13 de juny AMPANS

Les components de l'equip de basquetbol femení Manresa de Primera han visitat Ampans per conèixer els jugadors de l'equip de bàsquet de l'entitat. El director, Toni Espinal, les va rebre en les instal·lacions de Comabella i va donar detalls de la tasca que està fent Ampans a la comarca amb les persones que tenen discapacitat intel·lectual. Se'ls va fer entrega de la samarreta que llueix el lema d'Ampans, Junts fem Futur, i van fer una visita a l'escola Jeroni de Moragas, on van conèixer els sis membres de l'equip de bàsquet que, gràcies a un conveni que hi ha establert amb La Salle, s'entrena i competeix a la lliga ACELL.

Manresa de Primera acull les jugadores que van participar en l'equip que va defensar els colors de la ciutat del 1986 al 1992 en la màxima categoria i preparen una trobada al Congost el 13 de juny.