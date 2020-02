La visita a San Mamés amenaça un Barça que recupera Vidal i Piqué

Enmig de tota la crisi institucional i dels dubtes esportius generats, el Barça visita avui (21 hores, Cuatro i DAZN) l'Athletic de Bilbao en uns quarts de final amb partit únic d'alta exigència per als blaugrana. L'equip de Quique Setién recupera Vidal respecte del partit de diumenge contra el Llevant i també podrà disposar de Piqué, que ahir no es va exercitar per un procés gripal. Ahir, l'entrenador cantàbric va voler aïllar el grup de tot el soroll de l'entorn en afirmar que «hem parlat un minut d'aquest tema i ho hem fet més del partit de demà. Ens hi hem de centrar perquè és el que ens interessa, la resta, no».

Setién va admetre que «si hagués sabut que Dembélé es tornaria a lesionar no hauria volgut que marxés Carles Pérez, però un cop passat, és molt fàcil opinar. S'ha de decidir en aquell moment». Sobre possibles fitxatges, «si no en podem fer cap, no passa res, treballarem amb la mateixa il·lusió i aconseguirem que els que hi hagi estiguin compromesos. No em lamentaré sobre el que podria haver passat i comparteixo els èxits i els errors» en la presa de decisions.

Respecte del rival d'avui, per a Setién serà «un partit apassionant. L'Athletic rendibilitza molt bé els gols i n'encaixa pocs, és sòlid i no és un equip fàcil per jugar contra ell. A casa seva ens comprometrà molt. Els resultats no els han estat tan bons com haurien desitjat, però haurem d'estar a un nivell molt alt per superar-los».



«Beneïts problemes»

Setién també va haver de respondre a si es penedeix d'haver fitxat pel Barça, amb tots els problemes que té. Va admetre que «fa un mes no en tenia cap, però beneïts problemes. Segueixo amb la mateixa il·lusió. La meva vida no ha estat mai fàcil i m'empeny el vent del nord, que és molt fort. No caic tan fàcilment. Això anirà endavant i molt bé, n'estic convençut. Estic encantat de treballar aquí i ho estaré fins al final».