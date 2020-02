«Qui cregui que ja estem salvats, s'equivoca, ens tocarà patir per assegurar l'ACB»

Román Montañez (Sant Joan de Vilatorrada, 1979) repassa el que ha estat fins ara la temporada del Baxi, que demà rep el Casademont abans de l'aturada de la Copa del Rei.



Ha estat positiu jugar a Europa, tot i l'eliminació de dimecres?

Crec que sí. Després de 40 sense disputar-ne cap competició, ja ens mereixíem tornar a ser a Europa. És veritat que l'actuació en els darrers partits no ha estat la que ens hauria agradat, volíem classificar-nos, però estem contents de l'experiència.

Hi va haver debat intern al club i finalment es va acceptar jugar la Champions. Si es tornés a presentar l'ocasió s'hi tornaria...

Sí, ha estat bo també per a l'equip, sobretot a principi de temporada quan no s'aconseguien victòries a la lliga ACB. Haver d'oblidar ràpid un mal resultat a la lliga perquè havíem de preparar partit a la Champions ens va ajudar, i després vam canviar el xip i vam començar a ser molt més competitius.

Els resultats han marcat molt clarament etapes: les dificultats al principi, la ratxa de 9 victòries en 11 partits, i ara les 7 derrotes. Està massa cansat l'equip? Creu que li falta confiança?

Sempre hi ha alts i baixos. És clar que tots els inconvenients que se'ns han presentat, totes les pedres que hem trobat al camí, no han estat fàcils de superar. L'equip va fer l'esforç gran per canviar la dinàmica a la lliga del principi de temporada, i es va aconseguir. Al marge que els resultats després van ser favorables, també és de valorar com jugàvem i competíem als partits. En canvi, ara els resultats no ens acompanyen. Els jugadors intenten treballar al màxim. Ens queda tota una segona volta a l'ACB que serà complicada, tots els equips s'hi juguen molt i els de baix fan canvis per millorar i pujar posicions. Ens falta encara guanyar uns quants partits.

La impressió que hi pot haver és que l'equip ja està gairebé salvat.

De cap manera. L'equip sap que falten victòries per aconseguir i que seran molt difícils de sumar. Qui cregui que estem salvats, s'equivoca, no és així. Tant de bo m'erri, però ens tocarà patir. Guanyar 8 partits a la primera volta no va ser en absolut fàcil i aquesta lliga és disputada. La permanència és l'objectiu del club i haurem d'estar al màxim. Podem guanyar i perdre amb qualsevol. Ara tindrem una setmana sencera per preparar els partits a l'ACB i això ens pot ajudar. Una mica de descans per l'aturada de la Copa del Rei ens anirà bé per tornar amb les piles carregades. Potser ara tenen autopressió, hem de mostrar caràcter i personalitat.

Finalment s'ha conegut la lesió que pateix Toolson, segons va ratificar en roda de premsa el tècnic del Manresa, Pedro Martínez. Què té Toolson?

Es diu osteoartritis a l'articulació cuneometatarsiana, als dits del peu. En les primeres proves que se li van fer no es veia una lesió clara. El fet que el jugador es continués queixant ens va portar a continuar mirant-ho i ara ja sabem el que hi ha. És un jugador molt important.

Fins fa poc es deia que, després del cop, tot depenia de les seves sensacions.

Érem conscients que hi havia un dolor, però les proves no indicaven una lesió concreta. No vam dubtar que el Ryan tingués mal al peu.

El fet de jugar el partit a Santiago el pot haver perjudicat?

No ha passat a tenir més dolor per l'esforç a Santiago, més enllà d'una càrrega física per haver jugat.

S'havia especulat fins i tot que Toolson volia marxar. Això ho pot desmentir?

No en tenim cap constància. Si ell hagués volgut marxar ho hauria dit al club, és un rumor sense cap mena de fonament.

El que ha acabat la seva vinculació amb el Manresa és Ferrari. Era el més lògic atesa la situació física del jugador?

Sí, es recupera als Estats Units d'una important lesió al peu i no teníem la certesa que pogués arribar a temps per disputar algun partit aquesta temporada. Ell es vol recuperar allà, amb el metge que l'ha operat, i per a nosaltres la desvinculació és interessant per l'estalvi. Amb Cvetkovic estem contents, s'ha integrat, i és un jugador que té el vistiplau del Pedro.

L'actual està sent la seva tercera temporada de director esportiu del Bàsquet Manresa. És l'any que ha tingut més dificultats?

La temporada passada vam tenir molts problemes amb les lesions. Els estius són durs, has d'incorporar molts jugadors i per a un equip com el Manresa és complex.

A l'hora de muntar la plantilla, de fitxar, a l'estiu es tenien menys diners que en la temporada de l'ascens?

En pujar a la lliga Endesa teníem uns jugadors amb contractes més baixos i vam poder afegir-ne d'altres amb més nom a la nostra plantilla.

I s'han fet apostes per joves i per molts debutants a l'ACB: Ferrari, Jordan Davis, Kravish...

Sí, hi creiem molt. Tant Ferrari com Jordan tenien potencial, havien d'agafar el ritme a l'ACB, sortien de la lliga universitària. Kravish venia de Rússia, Vaulet d'Argentina... Els vam acompanyar amb jugadors que ja coneixien la lliga per orientar-los.

Ara que han passat uns mesos, creu que en el cas de Jordan Davis i el seu passport d'Azerbaidjan es va fer alguna cosa malament?

Vam fitxar jugadors que tenien un passaport polonès com Vaulet o bé italià com Ferrari, sense problemes. Amb Jordan Davis ens vam trobar amb un país amb un règim militar que no va enviar la documentació, el paper que acredités que ell tenia el passaport, i que s'exigia des del Consell Superior d'Esports.

I amb Kravish què va passar, per què no va viatjar a Oostende?

Ens va arribar una carta després de viatjar a Lituània que deia que el jugador tenia algun problema amb el passaport. Com a club hem fet amb ell el mateix que amb la resta, iniciant l'expedient per tenir el visat definitiu. Vam passar per Ucraïna, fora de la Unió Europea, potser allà es va generar el conflicte.

Pel que fa a la grip, la plantilla no estava vacunada. És un tema a revisar per a l'any vinent?

Recordo haver estat en un equip, ens van vacunar, i al cap de tres setmanes hi havia deu jugadors malalts. A Manresa els últims anys no ho hem fet i no hi havia hagut cap incidència. Hem de millorar coses, segur, i potser amb els metges n'haurem de parlar per evitar que ens caiguin de cop 6 jugadors com ens va passar.

Com és la relació amb Pedro Martínez en una temporada amb tants entrebancs i imprevistos?

Ens coneixíem de quan jo havia estat jugador seu. Ell és exigent i vol tenir els jugadors al màxim en tot moment, treu suc de la plantilla. Tenir dues competicions i tantes lesions ha complicat la gestió. Hem fet molts canvis, incorporat jugadors. Intentem sempre anar junts en les decisions, amb consens amb l'equip tècnic i el club.

A nivell personal com està la seva vinculació amb el Manresa?

Vaig firmar per a tres temporades i s'acabarà a l'estiu. En parlarem. Si el club vol continuar amb mi, no hi haurà cap problema, jo estic content treballant aquí, a casa meva. Em van donar l'oportunitat de ser director esportiu i quan arribi el moment ja ho decidirem.

La temporada passada va ser d'una gran explosió en l'ambient al Congost. Com el veu en aquesta campanya?

Crec que l'afició continua estant molt animada i al costat de l'equip, ho veiem a cada partit. Jugant entre setmana, en partits de Champions, és més complicat omplir el pavelló, la gent treballa, va més cansada i els nens van a l'escola l'endemà. Tenim una afició de deu i mirarem sempre de donar-li els motius per continuar gaudint al Congost.