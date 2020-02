L'equip estatal femení fa un pas gairebé decisiu cap a Tòquio

La selecció estatal femenina de bàsquet és a punt de classificar-se per als Jocs Olímpics de Tòquio després d'apallissar ahir Corea del Sud en l'estrena al preolímpic de Belgrad. L'equip de Lucas Mondelo està enquadrat en un grup amb la Xina i la Gran Bretanya, a part de les coreanes. Tres d'ells seran a la cita japonesa. Per tant, amb un altre triomf ja n'hi haurà prou i, donada la debilitat dels rivals, és gairebé impossible que no hi hagi classificació.

En el partit d'ahir, en el retorn a la pista en què Espanya va ser campiona d'Europa, Leonor Rodríguez va ser el principal estilet de l'equip estatal. Va anotar 14 punts dels quals dotze a la primera part, entre ells tres triples sense errada que van permetre a la seva formació arribar a la mitja part vencent per 43-25 i amb tot encarrilat. A la represa ja no hi va haver color i les espanyoles van guardar el físic a l'espera dels dos partits que els falten per certificar la seva classificació.