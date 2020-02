La Volta a Catalunya presenta el recorregut de l'edició número 100

Les instal·lacions de l'INEFC de Barcelona van ser l'escenari de la presentació de l'edició 100 de la Volta Ciclista a Catalunya, que es celebrarà del 23 al 29 de març i que enguany passarà per les nostres comarques. Concretament en la cinquena etapa, el divendres 27, els ciclistes creuaran la línia d'arribada a la carretera de Cardona, a Manresa. Abans passaran per la capital bagenca per anar a Montserrat.

El president de la Volta, Rubèn Peris, va remarcar que «tan important és arribar a la xifra de 100 edicions com l'estat en què s'hi arriba. I afortunadament, gràcies a l'esforç de tots, estem en el top mundial del ciclisme». Valverde, Quintana, Barguil, Soler o López ja han confirmat la seva presència.