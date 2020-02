Delaney salva un triomf que el Barça s'havia complicat

El Barça va empatar amb el Madrid en la segona posició de l'Eurolliga, a tres triomfs de l'Anadolu Efes, en derrotar un AX Milà que va plantar molta cara fins al final. Malcolm Delaney, amb sis triples i un partidàs a la segona part, va decidir un partit en què Heurtel es va lesionar de nou, ara al turmell.

L'equip de Pesic va començar bé el partit, trobant Delaney i Mirotic i obligant Scola a cometre dues faltes molt ràpides que el van dur a la banqueta. Els italians no tenien fluïdesa en atac i la diferència va anar creixent fins a una de màxima d'onze punts (19-8) després del primer bàsquet de Brandon Davies.

Els primers canvis, però, es van notar. La segona unitat blaugrana no rendia igual i Nedovic i Roll es van combinar per arribar al final del període amb només sis punts de desavantatge. Les coses van seguir semblants a l'inici del segon quart, però amb 28-22 Heurtel es va torçar el peu i de seguida va notar que podia ser greu. Va ser rellevat i, a partir d'aquí, un increïble parcial de 3-21, amb els locals aturats en atac i Sergio Rodríguez manant. La màxima diferència de 31-43 es va matisar al descans.

El tercer quart va ser el de la remuntada blaugrana per mitjà d'un Delaney sideral, autor de quatre triples en aquest tram d'una gran dificultat. Kuric es va afegir a la festa i els blaugrana van arribar a liderar el duel de vuit punts (61-53). Però Sergio Rodríguez no hi havia dit l'última paraula i va començar a anotar triples a la represa i a repartir joc per a Tarczewski. Els llombards es van avançar (76-77, a 1.40), però un altre triple de Delaney va capgirar el resultat i el Barça va poder gestionar amb els tirs lliures i una errada de Micov decisiva. Al final, Kuric va errar un tir lliure que hauria donat el segon lloc, que ara és per al Madrid per un sol punt.