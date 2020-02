Intercanvi de bases entre Gran Canària i UCAM Múrcia amb Lecomte i Radicevic

L'Herbalife Gran Canària i l'UCAM Múrcia van arribar ahir a un acord per a l'intercanvi dels seus directors de joc en un moviment no gaire habitual en el bàsquet actual. Així, el belga Manu Lecomte deixa el conjunt murcià per anar a l'insular mentre que el serbi Nikola Radicevic emprèn el camí contrari i deixa Las Palmas per jugar a l'UCAM.

Pel que fa a Radicevic, el murcià serà el seu tercer equip a la lliga Endesa, ja que abans d'actuar a Gran Canària ho havia fet al Betis. Aquesta temporada gairebé no havia tingut cap importància en el conjunt grancanari. Aquest és el tercer fitxatge d'aquesta setmana de l'UCAM, que ja s'havia reforçat amb Delroy James i amb el letó Rinalds Malmanis. Aquests són noves incorporacions a l'equip de Sito Alonso, que no ha rendit en termes de resultats com s'esperava a l'inici de l'any.

Per la seva banda, Lecomte arriba a l'Herbalife després de gairebé un any d'haver arribat a Múrcia. L'internacional belga estava firmant aquesta temporada uns registres bastant discrets de 6,1 punts, 4,1 de valoració i 17 minuts en joc a la lliga.