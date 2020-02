L'Alabès s'imposa a l'Eibar i el deixa tres punts a sota

L'Alabès va derrotar l'Eibar per 2-1 en el primer dels dos derbis bascos del cap de setmana i va deixar l'equip de Mendilibar tres punts a sota, i nou per damunt de l'Espanyol, en la lluita per evitar el descens. Un dels futuribles per anar al Barça, el gallec Lucas Pérez, va avançar els vitorians en el marcador a l'inici de la segona part i Oliver Burke va anotar el segon gol. L'anotació del xilè Orellana va donar emoció al tram final. D'avui destaca un Getafe-València en lluita per la Champions i la revàlida d'un Atlètic de Madrid en crisi al Wanda Metropolitano.