L'ASCF fa un bon paper a la Copa Catalana escolar

L'Associació Sallentina de Cultura Física va participar amb 16 gimnastes en la primera fase de la Copa Catalana en diferents categories de l'edat escolar. Cal destacar que en la categoria A3 l'equip format per Cloe Junyent (12a), Marta Sauceda (6a), Martina Larroya (11a) i Martina Bosch (10a) van pujar al segon esglaó del podi. En aquesta mateixa categoria, la Bruna (29a), l'Ona (34a), l'Ainet (41a) i l'Ainhoa (45a) van aconseguir una 8a posició entre un total de12 equips participants. En categoria C4G van participar 110 gimnastes i l'equip format per la Laia (23a), l'Aina (77a) i l'Angy (55a) van quedar catorzenes. En categoria C4P van competir 122 gimnastes, i l'Ona (56a) i l'Estel (92) estrenaven categoria i van competir molt bé. I en categoria B4P van participar 96 gimnastes i l'equip format per Ona C. (38), Ona V. (56a) i l'Arlet (62a) van quedar quinzenes.