L'Egiba fa front a la segona jornada de la lliga Iberdrola

L'equip femení de l'Egiba, integrat per Laia Font, Ona Sánchez, Aina Solà, Mar Palliso, Berta Monteagudo, Lorena Medina i Andrea Carmona, competirà avui en la segona jornada de la fase regular de la lliga Iberdrola de Primera Divisió, que tindrà lloc al Centro Deportivo Amate de Sevilla.

Els 15 punts sumats a la primera fase per obtenir la primera posició van deixar un coixí còmode a les manresanes. L'objectiu de l'Egiba és quedar entre els quatre primers equips i poder lluitar en comoditat per ser a la final.

El calendari per a aquestes noies és atapeït aquestes setmanes. Després de competir a Sevilla, el cap de setmana següent seran a la Mallorca Gym Cup, i el dia 22 de febrer, a Manresa, en la primera fase de la Copa Catalana.

Aquest seguit de competicions han de deixar les gimnastes en perfecte estat de forma per afrontar la temporada, amb dues gimnastes, Lorena Medina i Andrea Carmona, preseleccionades per anar als Jocs Olímpics de Tòquio (també hi opta el manresà Thierno Boubacar Diallo) i, per tant, per lluitar, fins al darrer moment, per una plaça per formar part de l'equip olímpic espanyol.