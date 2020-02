L'Igualada Rigat rep avui el Girona amb la baixa del seu capità, Ton Baliu

Després d'una setmana de molta càrrega física, aquest dijous els arlequinats van treballar tècnicament i tàcticament el partit d'avui contra el Girona (20 h a les Comes). Els jugadors de Cesc Linares van fer sessió de vídeo, xer-rada i després treball de pista per planificar la manera com afrontaran la visita dels gironins. La planificació per a aquesta fase decisiva de la temporada passava perquè la plantilla del primer equip reomplís bateries. Ho van fer amb escreix dilluns i dimecres, amb treball de força i potència.

Per a aquest partit contra els ex-arlequinats Jaume Llaverola i David Carles, l'Igualada Rigat té la baixa important del capità Ton Baliu per acumulació de targetes blaves. El seu lloc a la convocatòria l'ocuparà el júnior Gerard Riba. La resta seran els habituals, amb la inclusió del també júnior Aleix Marimon. El tècnic Cesc Linares ha dit de la baixa de Ton Baliu que «aquest és un hàndicap. Els júniors estan treballant molt bé. Veurem si poden tenir l'oportunitat i jugar minuts. I seguirem endavant. Contra el Girona, un partit molt important que intentarem guanyar».

L'equip està conjurat per recuperar sensacions, intentar tornar a guanyar i que els tres punts es quedin a casa, després de la derrota a la pista del Liceo.