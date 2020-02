El Manresa FS visita l'Escola Pia, una pista on no ha guanyat mai

Arriba una vintena jornada de lliga que es presenta emocionant en diverses pistes de la categoria. El Manresa FS visita aquest dissabte (18 h) una plaça inexpugnable, un parquet maleït on els manresans mai no han aconseguit sumar els tres punts. L'Escola Pia, un rival sempre incòmode per als manresans, ho és encara més a casa seva, a Can Colapi de Sabadell. Des del 2011 fins ara ambdós equips han compartit categoria, i el balanç és esgarrifador: cinc der-rotes i tres empats. Caldrà veure si els de Sito Rivera són capaços de trencar el malefici. El tècnic ja va advertir només finalitzar el dar-rer partit al Pujolet davant el Natació Sabadell (6-1) de la rellevància d'aquest matx, en què els manresans hauran d'oferir la millor versió si volen arrancar els tres punts. Per tal de compensar aquesta onada de pessimisme només generat per l'estadística, el Manresa FS ha de confiar en el seu bon moment. Serà inevitable no mirar de reüll partits com el Salou-Sala 5 Martorell (demà, 12.15 h) i el Barceloneta-Hospitalet (avui, 18.45 h), amb les places de play-off en joc.

Ara mateix, la classificació és encapçalada pel Mataró (42 punts), seguit de l'Hospitalet Bellsport (41), Barceloneta (35), Manresa FS (34), Sala 5 Martorell (34) i Escola Pia (31).