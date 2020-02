El Manresa no vol aturar-se en el camí a la permanència

Erik Sarmiento no podrà jugar per la sanció d'un partit

Erik Sarmiento no podrà jugar per la sanció d'un partit arxiu/oscar bayona

El Santfeliuenc és el rival al qual s'haurà d'enfrontar aquesta tarda el Manresa. El partit, que es jugarà al municipal Les Grases de Sant Feliu de Llobregat a les 18 h, és important per als dos equips en la seva lluita per evitar el descens i, sobretot, les places de la part baixa de la classificació, per evitar així sorpreses pels possibles descensos compensats de Segona Divisió B. Ara mateix, el Manresa és dotzè amb 31 punts i el Santfeliuenc, quinzè amb 26.

Per a aquest partit d'avui, Andreu Peralta tindrà les baixes de dos habituals en les alineacions, el migcampista Miguel Ángel Luque per lesió, i el lateral esquerrà Erik Sarmiento per acumulació de cinc targetes grogues. Per contra, l'equip recupera dos futbolistes que estaven sancionats diumenge passat, Bernat Benito i el capità Sergi Solernou.

El Santfeliuenc, dels deu partits que ha jugat a casa, n'ha guanyat quatre, n'ha empatat quatre més i n'ha perdut dos. Fins ara, es dona el cas que el Santfeliuenc i el Manresa només s'han vist les cares un cop en la seva dilatada història, i fa molt anys, concretament el 16 de novembre del 1924 en una anomenada Segona Categoria grup de Ponent. El resultat va ser de 2 a 0 a favor d'un Sant Feliu de Llobregat que actuava de local, idèntic al que es donaria a la segona volta al camp del Catalònia Park de Manresa, i el mateix també d'aquesta temporada (primera volta) al Congost, 95 anys més tard.



L'Igualada sumarà sense jugar

En aquesta vint-i-tresena jornada de la lliga de Tercera Divisió, el cuer Igualada veurà la seva puntuació incrementada amb tres punts a la taula classificatòria que servirà, en cas d'empat o derrota del Sants amb l'Hospitalet, per sortir de la cua de la classificació. Els igualadins tenen 18 punts i els barcelonins 19. El motiu d'aquests tres punts aconseguits sense jugar són els que la federació atorga als equips que, en cada jornada, els toca jugar davant el retirat Reus Deportiu.