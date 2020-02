El Barça femení guanya la primera Supercopa d'Espanya (1-10)

El FC Barcelona no ha donat cap opció en la final d'aquest diumenge a la Reial Societat (1-10) i ha aixecat la primera Supercopa d'Espanya femenina, que s'ha celebrat a l'estadi Helmántico de Salamanca, en un partit en què les de Lluís Cortés han atropellat i han neutralitzat les seves contrincants després d'un 0-6 en la primera part.

L'equip blaugrana, que arribava a la primera edició del torneig --celebrat en format de 'Final Four'-- com a segon classificat de Primera Iberdrola de la temporada passada, ha guanyat el duel després d'una devastadora primera meitat. Amb un pòquer de Marta Torrejón i doblets d'Asisat Oshoala i Alexia Putellas, ha confirmat les excel·lents sensacions d'una setmana en què ha eliminat l'Atlètic a semifinals.

L'acte de protesta de tots dos equips només començar, que ha fet que s'aturi el joc per l'absència de signatura del conveni col·lectiu del futbol femení, ha estat l'únic moment de calma en un frenètic començament en què Oshoala i Marta Torrejón han provat de sorprendre Mariasun Quiñones.

Precisament, ha estat la lateral de Mataró qui, només quatre minuts després de la xiulada inicial, ha inaugurat el marcador a l'Helmántico; Alexia Putellas, després de desfer-se de Lucía Rodríguez, ha passat una pilota enrere perquè hi arribés Torrejón, que ha enviat la pilota al fons de la xarxa de la porteria de la Reial Societat.

Les jugadores del Barça, actuals líders de Primera Iberdrola, han sabut aprofitar el desconcert de l'equip vigent campió de Copa de la Reina per marcar un altre gol en el minut 7, quan Alexia Putellas, després d'una rematada de xilena d'Oshoala, ha recuperat la pilota dins de l'àrea entre diverses jugadores rivals.

Un tir al pal de Graham Hansen ha obert un període en què les de Gonzalo Arconada semblava que havien trobat el seu lloc, però ha resultat ser un miratge. Superada la mitja hora i en només sis minuts, les blaugrana han sentenciat el partit.

Primer ha estat, en el 33, un altre de Torrejón que ha augmentat el marcador després d'una jugada per la banda dreta de Hansen, que s'ha unit a la festa en fer el cinquè (min. 37). Abans del gol de la migcampista noruega, Oshoala ha aconseguit el premi a la seva insistència (min. 35).

Totalment bloquejada i sense temps per reaccionar, la Reial Societat encara ha hagut de veure com la davantera nigeriana tornava a perforar la seva porteria (min. 44) i amb el 0-6 han anat als vestuaris, amb encara 45 minuts per endavant.

De fet, el Barça no ha baixat el pistó, i aviat ha incrementat el marcador amb els gols d'Oshoala i de Torrejón, que ha signat el seu 'hat-trick'. La sagnia només s'ha aturat en el minut 63, quan Manu Lareo, que havia entrat al terreny de joc feia sis minuts, ha marcat el gol d'honor del conjunt basc i ha aixecat el públic de l'Helmántico, que ha entès la importància anímica del gol.

Encara hi ha hagut temps perquè s'unissin a la golejada Candela Andújar (min.75) i Torrejón, amb el seu quart, que han corroborat l'aclaparadora superioritat d'un conjunt blaugrana que ha gravat el seu nom com el de primer campió d'aquest nou torneig.