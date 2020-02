VÍDEORESUM | El Barcelona, sense brillantor, es redimeix i allunya al Betis d'Europa (2-3)

El Barcelona va guanyar per 2-3 al Betis gràcies a la superioritat que va demostrar en el segon temps davant un quadre andalús fràgil enrere i amb molt poca arribada, amb el que els blaugranes, sense brillantor, es redimeixen de la maçada copera, segueixen a l'aguait del Reial Madrid en la lluita pel títol i allunyen d'Europa als bètics.

Després d'un primer període en el qual el Betis no va aprofitar haver-se avançat dues vegades, per mitjà de Canales de penal i de Fekir, en empatar primer l'holandès Frenkie de Jong i just abans del descans Sergio Busquets, el Barcelona es va imposar en la segona, va crear bastantes ocasions i de nou a pilota parada, com en el 2-2, va recollir el seu premi amb un gol de cap de Lenglet a 18 del final.

En un duel d'urgències, el Barcelona visitava Sevilla amb l'obligació de guanyar per a no enlairar-se del líder, sobretot després del 1-4 del Reial Madrid a Pamplona, i rescabalar-se del fracàs de la seva eliminació copera a Bilbao, igual que el Betis en la seva baralla per Europa.

El tècnic bètic, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', amb passat barcelonista, va reforçar amb dues novetats el mig camp amb William Carvalho, que reapareixia després de més de quatre mesos de baixa, i l'argentí Guido Rodríguez en la seva primera titularitat en Lliga.

El Barça va sortir arriscant en la sortida amb la pilota des de darrere, la qual cosa li va costar molt car perquè als 4 minuts, després d'un robatori de pilota, en un tir del francès Nabil Fekir, el més incisiu del Betis, la pilota va donar al braç de Clément Lenglet.

El col·legiat Sánchez Martínez, avisat pel VAR i prèvia consulta amb el monitor a peu de camp, va assenyalar un penal que va convertir Sergio Canales, que va enganyar perfectament a Ter Stegen.

A partir d'aquí, el Barcelona va assumir el comandament i la responsabilitat davant un Betis que va controlar bé la situació. Messi va buscar associar-se sobretot amb De Jong i Griezmann i va poder desnivellar la balança en l'equador d'aquesta primera meitat, però Joel el va evitar amb la seva sortida.

D'aquí a la conclusió, el Barcelona va aguantar bé les temptatives amb més cor que cap del Betis, impotent per crear perill de debò al seu rival, i va administrar bé la seva renda per a amarrar un valuosíssim triomf, seguir a l'aguait del líder i recuperar-se de la maçada copera.

- Fitxa tècnica:

2 - Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; William Carvalho (Joaquín, m.69), Guido Rodríguez (Tello, m.86); Canales, Aleñá, Fekir; Borja Iglesias (Loren, m.62).

3 - Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Umtiti, Lenglet, Júnior (Jordi Alba, m.57); Sergio Busquets; Sergi Roberto, Arturo Vidal (Arthur, m.57), De Jong; Messi, Griezmman (Rakitic, m.89).

Gols: 1-0, M.6: Canales, de penal. 1-1, M.9: De Jong. 2-1, M.26: Fekir. 2-2, M.47+: Sergio Busquets. 2-3, M.72: Lenglet.

Àrbitre: José María Sánchez Martínez (C. Murcià). Va expulsar per doble groga al bètic Fekir, que les va veure en el 76 per una falta i la posterior protesta, i al barcelonista Lenglet (m.5 i m.79). A més, va amonestar per part local a Emerson (m.36), Mandi (m.47+) i al tècnic Joan Francesc Ferrer 'Rubi' (descans), i per part visitant a Sergi Roberto (m.29), Vidal (m.32) i Busquets (m.57).

Incidències: Partit de la vintena tercera jornada de LaLiga Santander, disputat en el Benito Villamarín davant 54.526 espectadors. Es va guardar un minut de silenci en memòria de l'exjugador bètic Francisco Grau, mort recentment. EFA.