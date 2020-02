Exhibició i victòria del Manresa a Sant Feliu

L'evident superioritat del Manresa d'Andreu Peralta davant el Santfeliuenc va permetre a l'equip manresà arrodonir una gran actuació amb la consecució d'un triomf de prestigi que situa els bagencs en novè lloc, amb 34 punts, de forma provisional.

Les tres baixes amb què van afrontar el partit els locals (Duran, Joserra i Maldonado) i la mala dinàmica de resultats que tenen, no treuen mèrit a l'excel·lent joc dels blanc-i-vermells, amanit amb practicitat, efectivitat i resolució.

El domini visitant es va començar a constatar a partir del minut 5, després de 300 segons de tempteig i estudi de l'oponent. Els d'Andreu Peralta van assumir la iniciativa ofensiva i es van fer amb la possessió de la pilota i, de seguida, la seva ambició va rebre el premi del gol. Marc Cuello va assistir Fran Orellana al balcó de l'àrea i el davanter va exhibir qualitat tècnica i habilitat per penetrar entre els centrals locals i creuar la pilota fora de l'abast del porter Jaime.

Gaudir d'avantatge va refermar la vocació ofensiva dels bagencs. Fran Orellana va conduir una pilota per la dreta de l'atac manresà fins a la frontal de l'àrea de penal, on David Sánchez va etzibar una rematada que va sorprendre Jaime arran el seu pal dret (min 23).

El 0 a 2 va propiciar la reacció progressiva dels de Sant Feliu de Llobregat, que van dominar els darrers deu minuts del primer període, un domini que els va servir per constatar l'infranquejable disposició defensiva visitant. No en va, els d'Andrés González no van poder crear cap ocasió.



Cavalcada fins al gol de Solernou

El Santfeliuenc va mantenir la iniciativa ofensiva a la represa, però els manresans van controlar sempre el tempo del partit, ara optant pel contracop com a principal eina ofensiva. Jaime no va poder blocar un xut des de la frontal de David Sánchez (min 48) i va haver de regirar-se per evitar el tercer sobre la línia de gol. Va ser el preludi de la sentència. Sergi Solernou va arrencar des de la zona defensiva manresana per travessar tot el camp mentre conduïa la pilota amb mestria. Per arrodonir la jugada, en arribar al vèrtex superior esquerre de l'àrea de gol local, Solernou va encertar a assistir Biel Rodríguez al segon pal, qui va transformar el 0 a 3 (minut 57).

David Sánchez va estar a punt de certificar la golejada en un servei de falta lateral que va fregar el travesser (minut 63). El Santfeliuenc va minimitzar la diferència al minut 74, mitjançant Alfonso Castellano, però la defensa blanc-i-vermella no va concedir als locals cap més oportunitat.