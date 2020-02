L'Egiba compleix a Sevilla i és líder a la lliga Iberdrola

L'Egiba segueix al capdavant de la classificació de la fase regular de la primera divisió de la Lliga Iberdrola en obtenir ahir la medalla de bronze a Sevilla. El club manresà va viatjar a la capital andalusa sense reforços. L'equip estava format per Ona Sánchez, Laia Font, Aina Solá, Mar Palliso, Andrea Carmona i Lorena Medina.

El reglament de la competició permetia tenir en aquesta jornada una gimnasta estrangera o cedida per un altre club, però l'Egiba va decidir donar experiència a gimnastes més joves. L'or aconseguit durant la primera jornada va donar al club bagenc aquest marge, i el resultat va ser gairebé igual de bo, amb un magnífic tercer lloc.

Molt a prop de la final a quatre

El podi aconseguit ahir per part de les noies de l'Egiba deixa l'equip manresà en una molt bona posició de cara a la gran final a quatre de la competició. A falta d'una fase per acabar els partits de la lliga regular, són líders amb 25 punts, amb només un punt més d'avantatge respecte de les segones classificades, del Xelska Balear, i quatre de les terceres, l'Esplugues les Moreres.

Els equips que marquen la classificació a la gran final són el Salt i La Salle, empatats en la quarta i cinquena posició amb 16 punts. Tenint en compte la distribució dels punts, l'Egiba en tindria prou quedant cinquè en la propera fase per classificar-se per a la gran final a quatre de la Lliga Iberdrola. Pel que fa a la competició de Sevilla disputada ahir, l'equip manresà va destacar principalment en l'aparell de salt, en què van ser primeres amb 53,266 punts. En terra, l'especialitat de l'equip, van tenir petits problemes i només van sumar 47,033 punts, lluny dels que habitualment sumen.

Les noies de l'Egiba també van tenir protagonisme en els podis individuals, amb una segona posició d'Andrea Carmona i un tercer lloc de Lorena Medina.