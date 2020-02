VIDEORESUM | L'Espanyol escala cap a la permanència a costa del Mallorca (1-0)

L'Espanyol ha signat un triomf clau contra el Mallorca a l'RCDE Stadium (1-0), el primer a casa de tota la temporada a la Lliga Santander, que li permet retallar distància fins als llocs de permanència de la classificació.

Un gol de Raúl de Tomás, la gran referència ofensiva blanc-i-blava des que va arribar al gener, al minut 57, ha estat suficient per superar el quadre balear. Els de Vicente Moreno han demostrat fam, però no ha estat suficient per inquietar Diego López i la defensa d'Abelardo Fernández.

Tots dos conjunts han demostrat les seves urgències des de l'inici: molt de ritme i ocasions. El partit s'ha pogut decantar molt aviat. Una empenta de Marc Roca a Budimir ha amenaçat de convertir-se en penal en contra de l'Espanyol als dotze minuts, però finalment el VAR ha anul·lat la jugada, ja que la pilota havia sortit de camp en l'acció anterior.

El quadre balear s'acostava amb córners, encara que sense inquietar en excés Diego López. La defensa de l'Espanyol s'ha mostrat molt sòlida en els pocs acostaments del conjunt visitant. Cap dels dos equips creava excessiu perill a l'RCDE Stadium.

De totes maneres, a la mitja hora, els blancs-i-blaus han estat molt a prop de signar el primer del matí. David López s'ha quedat a prop de rematar un llançament de falta de Roca. Després, Reina estava fora de la porteria i Valjent ha enlairat un centre des de l'àrea petita. Els periquitos han exhibit més intensitat en els compassos finals.

A la represa, el Mallorca ha amenaçat l'equilibri amb una falta directa en el 54. El llançament de Salva Sevilla ha superat la barrera, però la pilota ha anat a les mans del porter. En qualsevol cas, la reacció de l'Espanyol, ha estat molt superior i li ha valgut per aconseguir el 1-0.

Al minut 57, Raúl de Tomás ha rematat de cap un impecable centre de Darder, després d'una passada des de la banda esquerra de Dídac Vilà. El lateral ha signat una gran carrera pel seu carril. És el cinquè gol de l'atacant madrileny des que ha fitxat per l'Espanyol en el mercat d'hivern.

Els d'Abelardo han endurit la seva defensa arran de posar-se per davant, resistint a la major predisposició ofensiva rival, tot i que no han renunciat a ampliar el seu avantatge. Al 77, Darder ha tingut una ocasió clara després d'un cop de taló de Vargas dins de l'àrea. Reina ha estat atent al tret del mallorquí i ha evitat el segon.

En els últims compassos no hi ha hagut sorpreses. Els dos entrenadors han esgotat els seus canvis, però el marcador s'ha mantingut igual. L'afició periquita respira tranquil·la i celebra el seu primer triomf a casa.

Fitxa tècnica:



1 - Espanyol: Diego López; Javi López, Bernardo, Cabrera, Dídac Vilà; Darder (Víctor Gómez, min.84), David López (Víctor Sánchez, min.72), Roca, Embarba; Calleri (Vargas, min.65) i Raúl de Tomás.

0 - Mallorca: Manolo Reina; Pozo, Valjent, Raíllo, Lumor; Baba, Salva Sevilla (Take Kubo, min.65); Dani Rodríguez, Febas (Cucho, min.72), Lago Junior (Abdon, min.80) i Budimir.

Gols: 1-0: Raul de Tomàs, min.57.

Àrbitre: Mateu Lahoz (Comitè valencià). Ha amonestat Dídac (min.39), Diego López (min.54), Salva Sevilla (min.61), Cabrera (min.70), Víctor Sánchez (min.81), Lumor (min.86), Víctor Gómez ( min.94).

Incidències: Partit de la vint-i-tresena jornada de Laliga Santander disputat a l'RCDE Stadium davant 32.084 espectadors.