Un Asfe encertat des del triple no dona cap opció al Samà Vilanova

El Vaillant Asfe va fer un gran partit a nivell ofensiu i va derrotar amb contundència el Samà de Vilanova i la Geltrú. D'aquesta manera, els jugadors de Sant Fruitós de Bages surten de les posicions de descens directe.

Els homes dirigits per Màrius Bonjorn van estar molt encertats en el llançament exterior des de l'inici, però els visitants replicaven gràcies als punts de l'interior Martí Sánchez, que feia molt mal des de la pintura (26-23 al final del primer quart). En el segon la tònica va ser pràcticament la mateixa, i els bagencs van poder ampliar la renda fins els vuit punts a la mitja part de l'enfrontament (48-40).

Tornant dels vestidors els visitants van fer una defensa zonal que va aconseguir col·lapsar els fruitosencs, que van perdre el lideratge en el marcador (53-54). No obstant, quatre triples consecutius dels locals van fer que acabessin el tercer quart amb deu punts de marge (70-60). A mitjans de l'últim període el Samà va donar el partit per perdut i va posar en pista els seus jugadors menys habituals. D'aquesta manera, l'Asfe va aprofitar per ampliar la diferència, i fins i tot va poder recuperar el bàsquet-average, fet que pot ser important a final de curs.