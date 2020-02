El Barça d'handbol assoleix el desè triomf a la Champions

La represa de la fase de grups de l'EHF Champions va reportar al Barça el desè triomf consecutiu en onze jornades de competició. Els blaugrana es van imposar en un partit molt disputat a la pista de l'Elverum Handball noruec (26 a 30) i van aprofitar l'empat cedit pel Pick Szeged a Hongria (26 a 26) contra l'Aalborg danès per afermar el seu lideratge al grup A de l'EHF Champions.

Quan només falten tres jornades per a la conclusió de la fase de grups, el Barça suma 20 punts, dos més que el segon i el tercer classificats, el Pick Szeged i el PSG Handball, ambdós amb 18 punts. Els francesos es van imposar ahir a domicili al Celje eslovè(29 a 33). A més, els de Xavi Pascual tenen el goal average a favor amb els parisencs i rebran els hongaresos al Palau en l'última jornada de la fase de grups. Per tant, els blaugrana tenen molt encarada la classificació directa per als quarts de final de l'EHF Champions, que només l'obtenen els primers classificats de cadascun dels grups.



La velocitat dels extrems, clau

Després d'un inici de partit molt igualat, un segon gol de Víctor Tomàs (min 12) va donar un avantatge de dos gols a l'equip barceloní (3 a 5). Un parcial de 4 a 0 encaixat a continuació va capgirar l'electrònic (8 a 6). Xavi Pascual va demanar temps mort i va activar els seus dos extrems internacionals, Aitor Ariño i Aleix Gómez, que van marcar nou gols abans del descans i van retornar la iniciativa al Barça (14 a 16) després d'un parcial d'1 a 6.

Tot i l'excel·lent actuació del porter danès Fries (16 aturades), el Barça va ampliar l'avantatge a la represa (16 a 20) i, gràcies a una fèrria defensa, va superar l'únic moment en què els locals van minimitzar les diferències (23 a 24), al minut 49.