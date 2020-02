El Barça femení fa més certa que mai l'expressió «golejada d'escàndol»

La Reial Societat, equip on juga la defensa de Monistrol de Montserrat Núria Mendoza, vigent campiona de Copa, va ser aixafada pel Barça en la final de la Supercopa femenina. Un resultat que s'adapta com anell al dit a l'expressió «golejada d'escàndol», un doble dígit que fa mal i que demostra que encara hi ha molta diferència entre una formació professional, com és la blaugrana, amb estrangeres a les seves files, i una altra amb més recursos, com és la donostiarra.

El Barça, que feia dos anys que no guanyava cap títol, ja que les últimes temporades l'Atlètic li ha pres la lliga, va posar fil a l'agulla aviat amb la lateral Marta Torrejón, autora de quatre gols, en mode estrella i escollida com la millor jugadora de la final. La Reial va rebre dos gols aviat i es va enfonsar del tot en el tram final del primer temps, en què va rebre quatre gols gairebé seguits per marxar amb 0-6 al vestidor. A la represa, com a mínim, va poder marcar el gol de l'honor, tot i que era l'1-8. Tot i disminuir el ritme, el Barça encara va fer dos gols més per arrodonir el resultat.