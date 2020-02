Cop decisiu en la batalla per l'ascens

L'Avià es va saber defensar a la segona part i va salvar tots els intents del Puig-reig per fer el gol de l'empat

L'Avià es va emportat una valuosa victòria a domicili davant el Puig-reig, en un transcendental derbi berguedà de la zona alta de la classificació. Els visitants ja van començar a aplanar el camí del triomf en els primers instants, ja que al minut 10 ja dominaven per un còmode 0 a 2. La primera diana va néixer en un llançament de falta que la defensa del Puig-reig no va saber rebutjar, i Fernández ho va aprofitar per avançar el seu equip. I, tan sols cinc més minuts més tard, el mateix atacant avianès va caçar una passada des del mig del camp i va finalitzar amb encert davant del porter local. Amb el pas dels minuts, el Puig-reig va contrarestar la superioritat inicial de l'Avià i va escurçar distàncies a través de Pla, que va convertir en gol una centrada des de la banda esquerra.

A la represa, el Puig-reig va sortir amb ganes d'equilibrar el marcador, però, quan més a prop va estar del segon gol, es va quedar amb un jugador menys per l'expulsió de Miki. Aquest nou escenari no va modificar gaire la dinàmica de l'enfrontament, i els puig-regencs van continuar controlant el ritme del matx, mentre que els visitants van buscar el gol de la tranquil·litat en jugades de contraatac. Precisament, en els últims compassos, el Puig-reig no va saber culminar una doble oportunitat en un córner i l'Avià va sentenciar el partit en la següent jugada. Amb aquest resultat, la distància entre els dos conjunts, segon i tercer classificats, passa a ser de 12 punts; és a dir, gairebé definitiva.