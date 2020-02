El Joanenc remunta davant el Caldes de forma solvent i trenca una mala dinàmica

El Joanenc va deixar enrere una ratxa de tres derrotes consecutives amb una treballada golejada a casa davant del Caldes de Montbui. El conjunt visitant va sortir molt endollat en els primers vint minuts, i abans d'arribar a l'ecuador del primer temps Jordi Camí va aprofitar un rebuig en una falta directa per fer el 0-1. L'equip de casa va reaccionar ràpidament i Payeras va ser capaç de transformar un penal assenyalat a Skowron per igualar el marcador, 1-1. Es va arribar al descans amb aquest just empat a un gol. A la represa, la dinàmica va canviar.

Els jugadors dirigits per Abel Arisa van sortir més forts a la segona meitat i van gaudir de les millors oportunitats de cara a porteria. Tot i això, no va ser fins al minut 78 que els visitants es van quedar amb un jugador menys. Chema va evitar un gol amb les mans dins de l'àrea del Caldes de Montbui, fet que va provocar la pena màxima. En aquest cas, l'encarregat de xutar el penal va ser Riki, que no va perdonar i va fer avançar el Joanenc.

A partir del segon gol local, l'entrenador del Caldes va fer un canvi de sistema per sortir a la desesperada a buscar el gol de l'empat, però es va topar amb un gran conjunt bagenc que va gaudir de múltiples contraatacs per sentenciar. Així, Criado va deixar vist per sentencia l'enfrontament amb el 3-1, gràcies a un excel·lent xut des de fora l'àrea. Ja en els darrers instants del duel, Riki va arrodonir la golejada amb el quart gol, també de contracop.

Amb aquest tres punts, l'equip bagenc es consolida a la zona mitjana de la taula. La setmana vinent, els jugadors groguets es desplaçaran al camp del Sabadell B.