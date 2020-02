L'Asfe aprofita un inici estel·lar per vèncer a la pista del Martinenc

L'Asfe va retrobar-se amb les bones sensacions i va guanyar lluny de casa gràcies a un començament de partit formidable que va valer com a coixí per emportar-se la victòria cap a Sant Fruitós de Bages. Les bagenques van sortir amb una intensitat superior al rival, tant en atac com en defensa. A més, tres triples gairebé consecutius van obrir una escletxa entre ambdós equips que va disparar l'avantatge de l'Asfe als 16 punts.

No obstant això, després del descans, el Martinenc es va obrir pas. Les visitants van trobar els primers problemes en atac. Col·lapsades, intentaven definir ràpid el tir a cistella, però la impotència de no anotar anava en augment. Així, el rival va aconseguir un parcial de 20-28 que deixava l'Asfe amb un avantatge de només tres punts després d'haver estat 16 amunt. El Martinenc, un equip que treia rendiment de les jugades individuals, va poder començar a fer el seu joc, a la fi, després d'un inici molt incòmode. A més, tot i no tenir un equip gaire alt, va carregar notablement el rebot ofensiu i va aprofitar la segona jugada per retallar distàncies. A la segona part, la igualtat va ser el plat principal del partit. L'Asfe va aconseguir tranquil·litzar-se i gestionar les emocions. Les defenses van agafar importància i el temor de la derrota era present. Així, després d'un tercer parcial pobre (8-9), l'Asfe va recuperar la confiança en l'últim moment i va aconseguir vèncer tot i fallar bona part dels tirs lliures.