El Leipzig resisteix i es manté a només un punt del Bayern

El Bayern de Munic no va aconseguir superar l'RB Leipzig (0-0) en el duel que enfrontava ahir a la tarda els dos primers classificats de la lliga alemanya, fet pel qual les coses queden tal com estaven, amb els bavaresos primers i amb un sol punt d'avantatge respecte del seu rival. L'exblaugrana Dani Olmo va disputar 69 minuts del partit. L'equip de Hans Flick va dominar però no va tenir encert. Darrere dels dos primers classificats hi ha el Borussia Dortmund, que va ser derrotat dissabte pel Bayer Leverkusen per 4-3 i queda a quatre punts de líder.