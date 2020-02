L'Estudiantes cau i ara el Baxi és a 4 triomfs de la zona de descens

San Emeterio, vital per al València

El Fuenlabrada i l'Estudiantes són els dos equips que tanquen la lliga ACB i es troben en zona de descens, ambdós amb 5 partits guanyats fins ara, quatre menys que els 9 del Baxi. L'Estudiantes va caure de 4 punts al WiZink Center amb el València de Jaume Ponsarnau i és cuer. Però el Fuenlabrada va sorprendre en la seva visita a Badalona (79-81) i ha atrapat el seu veí madrileny. A més, el Montakit Fuenlabrada, que té d'entrenador Paco García, encara té un partit ajornat, el que es va haver de suspendre amb el Gran Canària per un problema al pavelló Fernando Martín. Es jugarà el 18 de març, un dimecres, amb un resultat de 41-36 per als locals i a falta de quinze minuts per acabar.

Ahir, l'Estudiantes va lluitar fins als darrers segons després d'haver recuperat el desavantatge davant el València Basket, que guanyava de nou punts (32-41) al descans. Vicedo i Avramovic van ser els millors per part del Movistar, que vencia de sis punts (73-67) quan faltaven 2'40'' per al final. Guillem Vives va escurçar la diferència amb un triple, i els dos millors dels valencians, Dubjlevic i Fernando San Emeterio, van ser decisius en el tram final. El pivot va anotar el triple de l'empat (abans de marxar amb molèsties en un turmell) i l'ala cantàbric va fer el 2+1 del 73-76. Douglas va espifiar el triple per empatar i Ndour, amb un tir lliure, va senteciar (73-77).