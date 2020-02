L'Igualada ho intenta però el Lleida no sent la pressió i domina

L'Igualada va patir la derrota en el tercer partit de la segona volta de Copa Catalunya. El Lleida, en la part alta de la classificació, va fer just el títol de rival difícil i va acabar enduent-se el matx. L'encert en el tir i el físic van marcar la diferència en la segona part del partit, en detriment d'un Igualada que ho va donar tot.

El primer parcial va estar marcat per la igualtat. Les igualadines, concentrades en no cometre errors fàcils, van defensar amb criteri, però el talent de les lleidetanes no va fallar i aquestes es van emportat el quart. Ja al segon, la defensa igualadina va fer efecte. Un segon parcial de 20-16, amb una destacada Johnson amb sis punts) va reduir l'avantatge del Lleida en el marcador global (31-34). Després del descans, el Lleida, amb caràcter, volia donar un cop a la taula. Així, va aprofitar els canvis per reactivar l'equip. Arribaria el major avantatge de les lleidetanes, amb un parcial de 7-20 que va minimitzar les possibilitats de victòria local. L'Igualada, però, no va abaixa els braços i es va col·locar a nou punts a l'ecuador del quart. Al final, les esperances locals es van calmar amb les cistelles d'un lleida que no va notar la pressió en moments d'incertesa i va saber guanyar a domicili.