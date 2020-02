El Manresa, amb pas ferm cap a l'objectiu

Queden quinze jornades per disputar-se i, amb el triomf de dissabte al camp del Santfeliuenc, el Manresa s'ha situat a només set punts del play-off d'ascens. Tot i aquesta circumstància tant positiva, l'entrenador del conjunt manresà, Andreu Peralta, admet que «no mirem amunt, sinó el que ens queda per aconseguir la permanència. Tot i això, clar que és una satisfacció veure'ns tant a prop dels equips que lluiten per pujar de categoria».

Peralta ja ha fet els seus càlculs i considera que «amb un parell de victòries més i els tres punts que sumarem contra el Reus, pot ser suficient per salvar-nos, tot i que al final baixi algun equip català de Segona B a Tercera i siguin més de dos els equips que descendiran de la nostra categoria».

El Manresa és ara novè amb 34 punts (deu triomfs i quatre empats) i es preveu que 45 poden ser suficients per mantenir la categoria. La trajectòria blanc-i-vermella aquesta temporada és més meritòria (com ho va ser el curs passat) si es tenen en compte els problemes per cobrar que estan tenint tant els jugadors com els tècnics i els auxiliars (i també els entrenadors del futbol base). Segons Peralta, «la junta gestora es va comprometre a pagar-nos dos mesos abans d'acabar el febrer amb els diners de la federació. Ara ens deuen el novembre, el desembre i el gener. Amb alguns jugadors, els que més cobren, i amb mi mateix, hi han parlat per ajustar força la quantitat a rebre, a la qual cosa hem accedit. Confiem en la seva paraula, sinó és clar que haurem de prendre alguna determinació».



El Santfeliuenc, derrotat

Les estadístiques hi són per trencar-les. Però no va ser pas aquesta vegada. Quasi cent anys després, el Manresa tornava a Sant Feliu de Llobregat per enfrontar-se al Santfeliuenc, un club nascut un any abans, el 1905, que el Centre d'Esports. L'anterior i única visita a la capital del Baix Llobregat, l'any 1924, el Manresa la va saldar amb victòria (0-2). A la segona volta, al Catalònia Park, hi nova victòria manresana (2-0). Al partit de la primera volta d'aquesta mateixa temporada, el Manresa va tornar a vèncer pel mateix resultat: 2-0. I dissabte, els d'Andreu Peralta van fer un partit quasi immaculat al camp del Santfeliuenc (1-3). Els jugadors blancs-i-vermells van tornar a demostrar una implicació que no dona lloc a dubtes, malgrat la seva situació pel que fa a cobraments. El club ha trigat onze anys a tornar a trepitjar la Tercera Divisió, però ho està fent amb pas ferm. I això només es pot descriure amb el compromís dels jugadors i els tècnics.