El Martorell cau per primer cop en zona de descens tot i millorar el seu rendiment

Amb la derrota d'aquest cap de setmana al camp del Valls (2-0), el Martorell va caure per primer cop en zona de descens. El conjunt local va ser el primer en avisar, enviant un fort xut al travesser. Pocs minuts després, l'àrbitre va xiular els 11 metres i Torné va transformar el penal per col·locar l'1-0 a l'electrònic quan encara no s'havia arribat al quart d'hora de joc. Els del Baix Llobregat van tenir el domini de la pilota, però sense generar perill a l'àrea d'un Valls que va tenir l'oportunitat d'augmentar l'avantatge en els darrers instants del primer temps.

La segona part va seguir el mateix guió que els primers 45 minuts, amb un Martorell que gaudia de la possesió però sense profunditat, mentre que els locals, amb menys passades, creaven perill. D'aquesta manera, el Valls va sentenciar el duel amb el segon i definitiu gol, 2-0, davant d'un Martorell que va de caiguda.