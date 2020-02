El Nàstic perd un duel clau enfront del Cerdanyola

El Gimnàstic de Manresa juvenil va trencar una dinàmica de vuit jornada consecutives sense conèixer la derrota. Aquest cap de setmana, l'equip dirigit per Adrià Talavera va perdre un partit clau per l'ascens al camp del Cerda-nyola. Amb aquest resultat, els manresans deixen escapar una oportunitat d'or per eixamplar la distància amb el perseguidor a vuit punts, i ara mateix tan sols tenen dos punts de marge abans de rebre el Barça la setmana vinent.

Ambdós equips van disputar una primera meitat molt anivellada i sense oportunitats clares de gol. A la represa, els locals van avançar-se gràcies a un penal. Els jugadors visitants van pressionar per intentar sumar un punt, però van acabar encaixant el definitiu 2-0 en el tram final de l'enfrontament. Cop dur per als bagencs, que tindran una magnífica ocasió per refer-se dissabte vinent a casa davant del poderós FC Barcelona.