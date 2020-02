Un passiu Vicentí juvenil rep un vendaval de gols en el pitjor duel del curs

El Futsal Vicentí visitava un dels equips capdavanters de la categoria, l'Hospitalet Bellsport, i una de les pistes més complicades del campionat, on tan sols un equip ha pogut esgarrapar un punt. Si a això se suma que els bagencs van disputar el pitjor partit de la temporada, sobretot pel que fa a l'actitud i la intensitat, el resultat va ser nefast. Els visitants van sortir adormits a la pista i van encaixar tres dianes tot just començar. La sangria de gols no va parar durant tot el primer temps, i es va arribar al descans amb una diferència insalvable, 8-0. A la represa, els locals van aconseguir arribar als dos dígits, davant d'un passiu Vicentí que va maquillar el marcador amb dos gols en els instants finals per establir l'11-3 definitiu.