Un Sallent molt defensiu aprofita la seva oportunitat i venç a Gironella

El Gironella i el Sallent es van enfrontar en un partit marcat per la falta de ritme i d'ocasions de gol però que es va acabar decidint a favor dels visitants després d'aprofitar un error defensiu dels berguedans. Els locals van tractar d'ampliar a quatre la ratxa de partits guanyats de forma consecutiva, però al davant es van trobar un Sallent inescrutable que estava molt ben posicionat sobre del terreny de joc i impedia qualsevol aproximació perillosa del rival. Tot i el domini de la possessió del Gironella, el ritme era molt lent a causa de les constants interrupcions i faltes a destemps, que impedien un joc més atractiu i vistos. Els locals no van ser capaços de trobar les eines necessàries per fer mal al Sallent, que es defensava feroçment i volia sortir ràpidament al contracop un cop recuperava la pilota. Sense gaire ocasions de gol per comptabilitzar, el partit va arribar al descans amb empat a zero.

A la segona meitat, el Gironella va fer tres canvis que sacsegessin el partit, i semblava que en certs moments ho havien aconseguit. Els locals dominaven el centre del camp i començaven a generar més ocasions de perill. La intensitat del duel anava en augment, i el cos arbitral va haver d'inter-rompre el partit més d'una vegada per ensenyar alguna targeta i tranquil·litzar els jugadors. Al minut 63, un error comès entre el porter i un central gironellencs va suposar el primer gol del partit, quan Grana va aprofitar el malentès per avantatjar el Sallent. Amb un resultat positiu, els visitants van tractar de defensar-se amb totes les forces. Encara quedava molt de temps per disputar-se, però el Gironella no trobava la forma d'acostar-se amb perill a la porteria defensada per Joel. El Sallent va fer de la seva àrea un fortí, i cada pilota que s'hi apropava era rebutjada contundentment, fins que l'àrbitre va assenyalar el final del partit, que va suposar una victòria molt necessària per als visitants, els quals conviuen en la zona més perillosa de la classificació des de fa diverses jornades.