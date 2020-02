El San Mauro suma un triomf revulsiu davant l'Atlètic Júnior

El San Mauro va aconseguir una transcendental victòria davant l'Atlètic Júnior en la lluita per la permanència. Després d'una primera part que va acabar amb empat a 1, amb gols de Llanas per als locals i de Riera per als visitants, en el segon temps els anoiencs van decantar els tres punts al seu favor gràcies a dues dianes de Castaño i Zamora. Tot i el triomf, el San Mauro es manté cuer, però escurça la diferència amb els seus rivals més directes.