De Tomás fica de cap l'Espanyol en la cursa per la salvació en tota una final

Un cop de cap de Raúl de Tomás a centrada de Darder en el tram inicial de la segona meitat va donar a l'Espanyol una victòria cabdal en la seva lluita per evitar el descens a Segona. El triomf permet als espanyolistes connectar amb els equips que el precedien i veure amb millors ulls unes jornades finals en què encara han de rebre rivals directes com el Celta o el Leganés.

L'ambient de l'RCDE Stadium, amb prop de 30.000 espectadors, va empényer els blanc-i-blaus al principi, en un moment en què Manolo Reina va evitar un gol cantat de Calleri . Però el Mallorca no es va arronsar i va anar a l'atac des del primer moment. Així, als 13 minuts el col·legiat va indicar un penal de Marc Roca a Budimir, en una acció en què també es va fer mal el porter Diego López. La revisualització al VAR, però, va permetre veure que la pilota havia sobrepassat la línia de fons lleugerament abans de la centrada i Mateu Lahoz va haver de tirar enrere la decisió.

Els balears tenien el control de la pilota, malgrat que sense gaire perill, i va ser l'Espanyol, en una acció a pilota aturada, que va estar a punt de marcar quan David López no va arribar a una falta llançada per Marc Roca. Després va ser Valjent qui va evitar que una centrada d'Embarba arribés a Calleri a la boca de gol. La defensa illenca semblava vulnerable i això va quedar clar a la represa.



Gol i defensa

El Mallorca va avisar en el tram inicial de la represa amb una falta directa llançada per Salva Sevilla que va aturar en dos temps Diego López, que es va encarar amb Mateu per no indicar una falta de Raíllo. El gol també va anar envoltat de polèmica. Va ser en una recuperació en possible falta de Marc Roca a Febas, que el VAR no va canviar. Dídac Vilà va aprofundir per l'esquerra desfent-se de Dani Rodríguez i de Pozo, va passar enrere a Darder i aquest va centrar de primera perquè De Tomás rematés a la xarxa.

L'Espanyol va fer un pas enrere amb el gol, intentant tapar espais, i el Mallorca va cometre l'errada de posar molts davanters al camp i retirar-ne centrecampistes, amb la qual cosa va perdre generació de joc. D'aquesta manera, els robatoris de pilota, ja amb Vargas al camp, podien deparar el segon gol, que va estar a punt d'arribar quan Darder es va quedar tot sol, però Manolo Reina va respondre amb una gran aturada. L'Espanyol va retenir els punts en la primera victòria a casa de la lliga.