El CN Minorisa suma un empat treballat en el clàssic a la piscina del CN Martorell

En un clàssic del waterpolo femení, el CN Martorell i el CN Minorisa van empar a set gols. Malgrat el gol inicial d'Anna Bisbal, en transformar un penal, les locals van igualar el marcador en el primer quart. En el segon, les martorellenques van fer el 2 a 1. Anna Bisbal va igualar el marcador per arribar a l'equador 2 a 2.

A la represa, nous avantatges del CN Martorell (3-2 i 4-3). Després del 4 a 4 va arribar la primera situació de risc per a les minoristes amb la primera diferència de dos gols (6-4) però Judit César la va reduir (6-)5. Restaven 8 minuts i tot estava per decidir. A l'inici del darrer període es va viure una altra situació límit per a les manresanes (7-5). Però dos gols de Gina Gerschcoscky van servir per empatar set. Quedaven quatre minuts i els dos equips van buscar el triomf fins al final.