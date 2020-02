El Manresa FS es vol llançar cap al títol

El Manresa FS s'ha posicionat aquest cap de setmana en el tercer lloc de la Segona Divisió B, la categoria de bronze del futbol sala estatal; es tracta de la millor classificació dels manresans aquesta temporada després d'una trajectòria ascendent, coincidint amb el canvi de tècnic, Sito Rivera per Manel Moya, passada la sisena jornada de la competició.

La victòria de dissabte a la pista de l'Escola Pia de Sabadell (on els manresans no havien guanyat mai) ha fet pujar l'autoestima en un conjunt manresà que no descarta lluitar, fins i tot, pel títol, ara que fa dues jornades que ha recuperat el seu jugador estrella, Carles Corvo. Un partit clau en les possibilitats del Manresa FS d'optar a les primeres places és el que jugarà dissabte que ve al pavelló del Pujolet davant el segon classificat, el Mataró.

Aquesta temporada, fins a quatre equips disputaran el play-off d'ascens, i aquests, més un cinquè, es classificaran per a la Copa del Rei de la temporada que ve. A la part baixa, els quatre darrers perdran la categoria. La nova normativa està fent que la majoria d'equips encara estiguin vius i no tinguin una classificació definida, i això posa molta emoció a cadascuna de les jornades.

L'efecte Sito Rivera ha estat molt important en el rendiment d'un jove Manresa FS. Si només es comptessin els resultats des que ell va agafar l'equip, ara seria líder. El tècnic maresmenc ja havia dirigit el primer equip del club manresà quan aquest militava a Divisió de Plata (la Segona Divisió actual), la campanya 2004-05. Posteriorment es va convertir en un entrenador professional, tant a nivell estatal com internacional. A Manresa va rellevar un Manel Moya que no va trobar la fórmula per fer funcionar la plantilla.

Segons Sito Rivera, «quan vaig arribar, l'equip, sense Corvo, estava mancat de confiança, no hi havia ordre. El que vaig fer primer de tot, passat un primer partit que vam perdre amb el Cerdanyola, després d'un únic entrenament el dijous anterior, va ser ajustar la defensa. Si fas un bon treball defensiu, crees superioritats, segur. Es deia que aquest era un grup de jugadors que no feia gols, i això s'ha demostrat que no és cert. Fins i tot sense Carles Corvo, ha estat molt anotador, fins al punt que som el segon equip més realitzador amb 98 gols en 20 partits; també som el quart conjunt menys golejat amb 65».

Rivera reconeix que «de la plantilla coneixia alguns jugadors però no tots; ara mateix puc assegurar que estem parlant d'un grup cohesionat entre uns joves amb ganes d'aprendre i els veterans. I això que reconec que amb alguns jugadors no soc just perquè no els puc acontentar amb els minuts que es mereixen. Quant a implicació, aquest Manresa FS és un dels millors equips en els quals jo he estat». Obertament, l'entrenador del Manresa FS diu que «podem optar a quedar campions. No renunciarem a res i tot passa per vèncer dissabte el Mataró. Estem en un moment òptim, que hem d'aprofitar. Una altra cosa és pujar de categoria. Cal tocar de peus a terra i sense un espònsor és inviable, encara que han rebaixat els costos d'inscripció».

Sito Rivera no descarta seguir la propera temporada.