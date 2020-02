Rosa Morató ha tornat a competir deu anys després

La navarclina Rosa Morató va tornar a una competició oficial després d'una aturada de gairebé deu anys i va assolir la vuitena plaça (31'20'') en el 101è campionat de Catalunya de cros, que es va disputar a Mataró. Morató va cór-rer a les files de l'Avinent Manresa, que va ser l'única entitat que va tenir doble presència en el podi de les formacions absolutes: l'equip femení va vèncer amb autoritat, mentre que el masculí va finalitzar en la tercera plaça.

La formació femenina, tot i les importants baixes per questions físiques de Mercè Guerra i Mireia Guarner, sumades a la d'una Marina Guerrero que va prendre part en el català absolut en pista coberta, no va donar cap possibilitat a les rivals El conjunt va ser capitanejat per Meritxell Soler, que va acabar setena (31'06''), un lloc per sobre de Morató. Ester Guerrero va finalitzar onzena (31'54''), Irene Batlle va ocupar el tretzè lloc (32'20''), Aniria Mata va ser quinzena (32'40'') i Carme Tort va obtenir la 28a posició (34'42'').

Per la seva banda, l'equip masculí va aconseguir merescudament el bronze en una cursa amb més de dos-cents atletes, gràcies a la seva lectura de la prova. Pol Guillén va ser el millor, amb la dinovena plaça (31'06''), ben secundat per Abel Casalí, vintè (31'15''). Guillem Fernández (33'14'') i Jonathan López (33'16'') van fer una bona actuació, ocupant la 54a i 55a posició. El veterà Manel Deli va ser 88è (34'22''), Miquel Riera, 102è (35'02'') i Khalid Karbouch, amb problemes físics durant la cursa, va entrar el 104è amb 35'08''.

Individualment, la representació manresana va tenir una lluïda actuació amb dos bronzes a càrrec de Miqui Riera en la cursa sub-18 i el d'Irene Batlle en sub-23. Jan Bayona i Otman Benkhaleq van ser quart i quinzè en sub-20, mentre que Miquel Cruz i Nil Frias van acabar tretzè i 24è en la categoria sub-16. Amb aquests resultats, quatre atletes de l'entitat compten amb moltes possibilitats de formar part del combinat català en l'estatal de cros individual: Miqui Riera en sub-18, Jan Bayona en sub-20, Irene Batlle en sub-23 i Meritxell Soler en la sénior.



El CA Igualada masculí, segon

L'Avinent no va ser l'únic club de casa nostra que va tenir una actuació destacada a Mataró. El CA Igualada Petromiralles masculí va assolir el segon lloc per equips amb 89 punts, només superat pel CA La Sansi, amb 41, i per davant dels manresans, amb 148. Els atletes séniors van ser Abdennasser Oukhelfen, tercer, Lahcen Ait Alibou, sisè, Albert Moreno, onzè, i Abderrazak Samaoui, 49è. La formació sub-20 femenina també va acabar segona, com Riduan Boulbayem en sub-20 masculí i Naima Ait Alibou en sub-23 femení.



El JAB Berga femení, tercer

Finalment, l'equip femení del JAB Berga va obtenir la tercera posició amb 95 punts, per darrere de les manresanes, amb 39, i del CA Granollers, amb 58. La millor classificada va ser Sara Loehr, que va acabar onzena. Núria Cascante va finalitzar quinzena, Clàudia Sabata, 22a, Vanessa Chirveches, 26a, Lídia Pons, 37a i Ariadna Arisó onzena en sub-23. El conjunt masculí va finalitzar novè, amb Roger Camprubí 28è, Marc Valdés 32è, Roger Comella 76è i Pol Raich 94è.

En les categories de promoció cal destacar la victòria de Biel Vázquez a la categoria sub-14, la mateixa en què Pau Sistach va ser catorzè i Ferran Sala, 57è. En sub-14 femení, Aina Civil va assolir el 29è lloc, Berta Rota el 69è i Berta Boix el 86è. En sub-12 femení Aina Roca va ser setena i Clara Sistach, 44a, mentre que en sub-10 femení Ània Dalmau va acabar 38a.

Els dos equips de l'Avinent Manresa, el masculí del CA Igualada i el femení del JAB Berga seran a l'estatal de cros per clubs, que es disputarà el diumenge 23 de febrer a Sòria.