El Barça genera 1.191 milions d'euros i 19.500 llocs de treball a Barcelona

El Barça, font d'ingressos per la ciutat

El Futbol Club Barcelona va generar una activitat econòmica a la ciutat de 1.191 milions d'euros la temporada 2018/2019, un 1,46% del PIB. L'entitat esportiva va crear gairebé 19.500 llocs de treball i una recaptació fiscal de 366 milions d'euros, segons l'informe 'L'impacte econòmic del FC Barcelona', elaborat per la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) i presentat aquest dimecres a la seu de Foment del Treball a Barcelona. A l'acte, també s'ha anunciat l'acord del club amb la patronal catalana per integrar-se com a soci. "Creiem que podem aportar el nostre coneixement a la indústria de l'esport, una indústria molt important al nostre país", ha assegurat el president de l'entitat, Josep Maria Bartomeu.

El president de la patronal, Josep Sánchez-Llibre, ha celebrat l'acord amb el club i ha agraït la "confiança" per entrar "a la casa gran dels empresaris". "Cada vegada més, la indústria de l'esport comporta un increment de l'activitat econòmica important", ha afirmat el president de la patronal.