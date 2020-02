arxiu particular

El CN Minorisa s'estrena a la Copa Catalunya de natació sincronitzada arxiu particular

Les nedadores absolutes de natació sincronitzada del CN Minorisa es van desplaçar a Reus per participar en la primera jornada de la Copa Catalunya de nivell III. L'equip estava integrat per Aida Alguacil, Mireia Molina, Laura Ureña, Emma Flores i Aida Sanguino. Van completar una bona actuació i els jutges les van situar en cinquè lloc d'entre les disset formacions que hi participaven. Malgrat els nervis de ser la primera jornada de competició, les nedadores de Maria Espiau van mostrar una actitud molt positiva, amb una destacada tècnica posada en escena i aconseguida en el treball diari.