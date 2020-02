La gestora del CE Manresa admet un deute aproximat d'uns 170.000 euros

L'assemblea de socis del CE Manresa va ratificar anit, davant d'una cinquantena llarga de socis, la junta gestora formada fa uns quinze dies per tapar el buit deixat per la dimissió de la junta anterior, encapçalada per Luis Villa. Per unanimitat, els associats van donar el seu vistiplau a la gestió de la directiva integrada per Ruth Guerrero, presidenta; Pere Arévalo, secretari; Txema Pulido, responsable de la parcel·la esportiva; Manel Villaplana, tresorer, i els col·laboradors Francesc Sòria, David Luis i José Luis Pérez. A més, els socis, entre els quals hi havia l'expresident Villa, els tècnics del primer equip i alguns jugadors, també van autoritzar Guerrero, Arévalo i Villaplana a gestionar els comptes bancaris del BBVA i CaixaBank.

En la reunió, celebrada a la sala d'actes del Montepio de Conductors, el tresorer Villaplana va comentar, tot i que d'una forma no gaire detallada, en no disposar encara de totes les dades, els números reals del club. En aquest sentit, el deute real del CE Manresa s'estima en uns 80.000 euros de la temporada passada (era de 114.000 i durant aquest curs s'han fet alguns pagaments) i uns 90.000 més d'aquesta campanya, 45.000 en relació al primer equip, 35.000 del futbol base i uns 10.000 d'arbitratges. En total, el deute és d'uns 170.000 euros.

Pel que fa a la resta de la campanya, Villaplana va comentar que s'havia aconseguit aprimar les despeses amb la col·laboració de jugadors i tècnics, que han accedit a abaixar-se el sou. Així, mensualment, l'entitat necessitarà uns 22.000 euros mensuals per al primer equip i el futbol base i uns 4.000 per als arbitratges.

En l'assemblea d'ahir, Francesc Sòria, responsable de comunicació, va donar a conèixer una primera campanya per recaptar diners. Es tractarà del sorteig d'un viatge a Nova York coincidint amb la visita de l'Igualada al Congost, el 15 de març. Es pretén que jugadors, socis i la col·laboració del comerç manresà venguin com més butlletes millor al preu de cinc euros. Com a ingrés clar també dels propers dies hi haurà la subvenció que el club ha de rebre de la federació espanyola, d'uns 50.000 euros fraccionats en quatre parts. La primera es rebrà el 28 de febrer. La subvenció és per jugar a Tercera Divisió.

La presidenta, Ruth Guerrero, un cop ratificada la junta gestora va comunicar als socis que en el termini de tres mesos es convocarà una nova assemblea per obrir un procés electoral, tal com marquen els estatuts de l'entitat. En aquest sentit, no es descarta que algun dels actuals membres de la gestora pugui dimitir per presentar-se a les esmentades eleccions.