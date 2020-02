L'Athletic arrenca com a favorit les semifinals de Copa contra el Granada

L'Athletic Club de Bilbao i el Granada encetaran avui (21 hores, a Cuatro) les semifinals de la Copa del Rei, l'única eliminatòria que es disputarà a doble partit en tota la competició. Malgrat jugar el partit d'anada a casa, els bascos surten com a favorits per guanyar un títol que no arriba a les seves vitrines des del 1984. La manera com van eliminar el Barça els dona ales, tot i que venen de perdre en el derbi contra la Reial.

El tècnic, Gaizka Garitano, es troba a l'espera de recuperar dues peces importants, el lateral Yuri i el mitja punta Raúl García. Caldrà veure quin dibuix utilitza el tècnic, si amb tres o quatre centrals.

Pel que fa al Granada, va rotar en el partit de lliga de dissabte contra l'Atlètic de Madrid i avui Diego Martínez tornarà a un onze titular. De tota manera, també podria optar pels tres centrals i deixar sol, en punta d'atac, el veterà Roberto Soldado.