Levi França, judoka cadet del Centre de Tecnificació, subcampió portuguès

Levi França, el primer judoka per l'esquerra al podi de vencedors

El judoka Levi França, que fa dos anys que s'entrena al Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès, va aconseguir el subcampionat de Portugal en la categoria cadet i en -66 kg.

En el campionat celebrat a Odivelas, França va perdre la final davant de Filipe Almeida. Anteriorment s'havia imposat en els quatre combats previs per ippon de projecció. Cal destacar que en la seva categoria de pes hi havia inscrits 55 judokes.

Després d'aquest resultat, la Federació Portuguesa de Judo ha convocat Levi França per competir en la copa d'Europa cadet, que tindrà lloc aquest proper dissabte, 15 de febrer, a Fuengirola (Màlaga). Per aquest motiu, no podrà ser en el campionat de Catalunya cadet, que serà el mateix dia.