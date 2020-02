Magarity i Nelson entren a les convocatòries de Suècia i Gran Bretanya

Els jugadors del Baxi Manresa Luke Nelson i William Magarity han entrat a les convocatòries de les seleccions de la Gran Bretanya i de Suécia, respectivament, de cara als partits internacionals de les seves seleccions, les anomenades finestres FIBA, classificatoris per als campionats continentals, en aquest cas l'Eurobasket. S'afegeixen així a Juanpi Vaulet, que fa dies que va ser convocat per la selecció argentina.

Nelson i la Gran Bretanya debutaran el divendres 21 de febrer a Montenegro i tindran el segon partit el dilluns 24 contra Alema-nya a Newcastle. França completa aquest grup. Pel que fa a Magarity i Suècia, jugaran els mateixos dies. Debutaran a la pista de Croàcia, a Zagreb, i rebran Turquia al Globe Arena d'Estocolm. L'altre equip del seu grup és Holanda.

L'Argentina, per la seva banda, jugarà a casa, a San Luis, contra Veneçuela el dia 20, i després haurà de viatjar a Caracas per enfrontar-se al mateix equip el dia 24, en les eliminatòries de classificació per al Torneig de les Amèriques.



Sense ningú a l'equip estatal

Ahir també es va saber la llista de l'equip estatal per a les finestres FIBA, en què no ni haurà cap jugador del Baxi Manresa. S'especulava amb les opcions de Pere Tomàs o Dani Pérez, però al final no han entrat. Espanya debutarà el dijous dia 20 a Cluj contra Romania i jugarà el segon partit el dia 23 a Saragossa, contra Polònia. L'altre equip del grup és Israel.

Scariolo va convocar 17 jugadors: Alocén, San Miguel i Barreiro (Saragossa), Arteaga (Estudiantes), Beirán i Rabaseda (Gran Canària), Brizuela, Jaime Fernández, Rubén Guerrero i Alberto Díaz (Unicaja), Dani Díez i Yusta (Iberostar), Egihitor (Fuenlabrada), Nacho Llovet i Tyson Pérez (Andorra), López-Arostegui (Joventut) i Sebas Saiz (Shibuya Sunrockers).