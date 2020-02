Una segona vida per al CN Manresa

Recuperar el nom de CN Manresa. Aquesta va ser una promesa electoral de la candidatura encapçalada per Montse Gomariz, l'actual presidenta del CN Minorisa. I dit i fet. El proper dia 26 del mes corrent, els 315 socis d'aquesta entitat manresana hauran de posicionar-se, en una assemblea extraordinària, a favor o en contra del canvi de denominació: CN Manresa enlloc de CN Minorisa.

Entre el 2013 i el 2014, el CN Manresa va patir la seva dissolució per problemes bàsicament econòmics i va ser donat de baixa del registre d'entitats. La junta actual del CN Minorisa (club que en va agafar el relleu), escollida a les eleccions del juny de l'any passat, amb moltes persones que havien estat relacionades com a esportistes en l'històric club manresà, van proposar-se la recuperació del nom antic.

Jordi Serracanta, vicepresident del CN Minorisa, ha comentat a Regio7 que «volem que torni a ser CN Manresa per tres motius: per recuperar la identitat d'un club històric, amb uns reconeguts èxits esportius, també perquè l'entitat porti el nom de la ciutat, i per donar compliment a la promesa electoral. La majoria dels directius que formem la junta del CN Minorisa creiem que cal repescar la denominació de CN Manresa. Com he dit, cal recuperar la identitat i també persones que es puguin tornar a fer seu un club que van veure com desapareixia amb pena i llàstima».

El CN Minorisa té com a aliat pel canvi a la Federació Catalana de Natació. «Ens ha assessorat en la part jurídica. Quan sigui aprovat pels nostres socis, la FCN reconeixerà la història del CN Manresa des del 1933 fins ara. Lògicament també tenim el vistiplau de l'alcalde Valentí Junyent i del regidor d'Esports, Toni Massegú, i de la secretaria general de l'Esport de la Generalitat de Catalunya», detalla Jordi Serracanta. «Un cop tinguem l'aprovació per part dels socis, anirem al registre d'entitats de la Generalitat. Pensem que després de l'estiu, de cara a la propera temporada, els tràmits ja poden ser aprovats», afegeix Serracanta.

Respecte a possibles reclamacions per part de creditors del CN Manresa, el vicepresident apunta que «l'entitat va quedar extingida a efectes de registre i també fiscals. Tot ha prescrit i per això, després d'un temps prudencial, volem obrir aquesta nova etapa per al club, que ens permetrà millorar en molts aspectes perquè arreu ens coneixen com a CN Manresa».

El CN Minorisa es va constituir el juliol del 2013 i molt aviat va iniciar les seves activitats, no sense dificultats per haver de començar, en molts aspectes, de zero.



Quatre seccions al club

Actualment, el CN Minorisa disposa de quatre seccions en actiu, la natació, el waterpolo, la natació artística i el triatló. En aquests moments (també servirà per al nou CN Manresa), s'està negociant amb Aigües de Manresa i l'Ajuntament el nou conveni d'utilització de les Piscines. «Ara mateix no tenim capacitat de gestionar la instal·lació com abans feia el CN Manresa, però sí que és cert que el nostre projecte esportiu és de creixement, i per això necessitem més espai de làmina d'aigua; el nou acord amb Aigües de Manresa, amb qui tenim una molt bona relació, ens hauria de donar estabilitat uns anys. També ens agradaria poder incidir en la metodologia de treball dels cursets que organitza Aigües de Manresa, de cara a la posterior captació. Sí que es cert que nosaltres ja hem engegat una escola d'iniciació esportiva, que està funcionant molt bé. Ara estem en els 350 esportistes i la nostra intenció és créixer tant en quantitat com en qualitat».