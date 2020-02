Els grans s'estrenen avui a partir de les set de la tarda

? El vigent i polèmic campió de l'any passat, el Barça, estrenarà el torneig d'enguany a partir de les set de la tarda contra el València Basket. Serà el mateix quart de final de l'edició passada, amb victòria blaugrana. A les 21.30 hores, el Reial Madrid, l'altre gran favorit, jugarà contra el RETAbet Bilbao, un conjunt que fa uns mesos lluitava a la LEB Or i que està fent un gran any guiat per Àlex Mumbrú a la banqueta. Demà, mateixes hores per a l'Iberostar-Andorra i l'Unicaja-Saragossa, retransmesos per Vamos, de Movistar.